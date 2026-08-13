AMD vise jusqu'à 5 milliards de dollars sur le marché obligataire

AMD a lancé une émission obligataire en quatre tranches afin de lever entre 4 et 5 milliards de dollars et d'accroître sa flexibilité financière. L'opération porte sur des obligations senior non garanties arrivant à échéance en 2029, 2031, 2033 et 2036. Les premières discussions évoquent des primes respectives d'environ 70, 90, 100 et 115 points de base par rapport aux bons du Trésor américain. Le règlement est attendu le 17 août.

Le fabricant de semi-conducteurs prévoit d'affecter les fonds à ses besoins généraux, notamment au remboursement éventuel de certaines dettes, tout en soulignant la solidité de son bilan et ses notations de catégorie investissement. Bank of America, JPMorgan, Barclays et Wells Fargo pilotent l'émission, également déclarée auprès de la SEC. Cette opération intervient alors que les groupes technologiques sollicitent davantage les marchés de capitaux pour financer leurs investissements dans l'intelligence artificielle, les centres de données et leurs capacités industrielles.

AMD poursuit parallèlement son développement dans les puces destinées à l'IA et aux centres de données, face notamment à Nvidia et Intel. Le groupe a récemment publié des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street et prévoit que ses ventes aux centres de données feront plus que doubler d'ici 2027. Dans le même mouvement de financement du secteur, Intel a levé cette semaine 20 milliards de dollars par émission d'actions afin de soutenir notamment ses ambitions dans la fabrication de puces pour des clients tiers.