AMD : repart à l'assaut des 580$

De nombreux analystes ont émis l'hypothèse qu'une rotation sectorielle s'était amorcée depuis le 19 juin, du secteur des semi-conducteurs (symbolisé par le "SOXX") vers des entreprises plus cycliques ou financières.

Mais AMD semble démentir cette désaffection pour les fabricants de puces : le titre AMD ( 10% à 572$) repart à l'assaut des 580$ et revient en force sur ses sommets historiques (record inscrit le 30 juin).

Le prochain objectif sera le test de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 596$.