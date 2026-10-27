AMD et Meta renforcent leur partenariat stratégique pour l'IA

AMD annonce un renforcement de son partenariat stratégique avec Meta dans les domaines des CPU, des GPU, des réseaux, des systèmes et des logiciels, afin de soutenir les services et les infrastructures de superintelligence du géant des réseaux sociaux. Par ailleurs, il investira 1 MdUSD dans l'émission d'actions de Meta.

Cette collaboration s'appuie sur plusieurs années de développement conjoint entre les deux entreprises technologiques autour des processeurs AMD EPYC, des GPU AMD Instinct, des solutions réseau AMD Pensando et de l'infrastructure logicielle d'IA AMD ROCm.

Aujourd'hui, le fabricant de semi-conducteurs annonce ainsi que ses premières solutions AMD Helios à l'échelle des baies de serveurs ont été installées chez Meta et sont actuellement en phase de test, en vue d'un déploiement plus large dans un avenir proche.

AMD indique également que ses processeurs EPYC prennent en charge les environnements informatiques dédiés à l'agent d'IA personnel Muse de Meta. Meta a déjà déployé plusieurs millions de processeurs EPYC et figure parmi les principaux clients de lancement des processeurs EPYC de 6e génération. Les deux entreprises collaborent également sur les générations futures, notamment "Verano".

Les GPU AMD Instinct sont actuellement utilisés en production dans les infrastructures de Meta pour l'entraînement des modèles d'IA ainsi que pour les moteurs de classement et de recommandation. Meta a également participé à la définition de l'architecture AMD Instinct MI450 et prévoit de déployer un GPU AMD Instinct personnalisé, optimisé pour ses propres charges de travail. Cette collaboration contribue au développement des futures plateformes AMD, notamment les GPU de la série Instinct MI500.

Dans le domaine des logiciels et des modèles d'IA, AMD et Meta ont travaillé ensemble à l'amélioration de ROCm à travers PyTorch, afin de permettre aux développeurs d'exploiter immédiatement les GPU AMD. AMD a également assuré, dès leur lancement, la prise en charge des modèles Muse Spark Open de Meta sur les GPU AMD Instinct, ainsi que celle de Muse Glimmer sur les PC équipés de processeurs AMD Ryzen AI et les GPU AMD Radeon.

Enfin, AMD et Meta ont élargi leur collaboration logicielle à l'entraînement de modèles d'IA à grande échelle, en optimisant les modèles de recommandation sur les GPU AMD Instinct MI350X et en contribuant à des améliorations de PyTorch, Triton et ROCm, dont pourront également bénéficier d'autres développeurs.