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AMD en recul malgré des propos favorables de Jefferies
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 16:05
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AMD (Advanced Micro Devices) recule de 2,8% à 525 USD en début de séance à Wall Street, en dépit de propos favorables de Jefferies, qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours relevé de 515 à 640 USD sur le titre.

"Les progrès de l'IA ont renforcé la position de leader incontesté d'AMD sur le marché des serveurs, tandis que l'histoire de l'IA s'est concrétisée avec deux nouveaux clients prestigieux et une feuille de route qui pourrait potentiellement placer AMD devant Nvidia", met-elle en avant.

Selon la banque d'affaires américaine, la solution Helios d'AMD entrera en phase de montée en puissance en septembre, avec des revenus liés à l'IA probablement bien supérieurs à son estimation de 26 MdsUSD pour l'année civile 2027.

Jefferies ajoute qu'ils pourraient atteindre entre 80 MdsUSD et 90 MdsUSD en 2028, contre une estimation précédente de 36 MdsUSD, grâce aux déploiements de plusieurs gigawatts chez les quatre principaux clients.

"Anthropic et OpenAI ont tous deux évoqué une montée en puissance rapide d'Helios, et la plateforme logicielle ROCm pour l'IA, nouvellement introduite, devrait rendre ce processus encore plus facile", poursuit Jefferies.

L'établissement américain met aussi en avant Venice, qui doit monter en puissance plus tard cette année et permettre à AMD de creuser davantage son avance sur ses concurrents dans les CPU, à savoir Intel et ARM.

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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
521,9500 USD NASDAQ -3,29%
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