AMD en hausse ; Raymond James relève sa recommandation à "achat fort" en raison de la demande de processeurs pour serveurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Le cours de l'action AMD.O du fabricant de puces AMD progresse de 2,4% à 467,80 dollars en pré-ouverture ** Raymond James relève sa recommandation de "surperformer" à "achat fort" et augmente son objectif de cours de 565 à 641 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 40,3% par rapport au dernier cours de clôture de l’action ** La société de courtage estime qu’AMD devrait bénéficier de la demande en processeurs pour serveurs, portée par l’IA agentique et l’inférence ** "Nous avions initialement prévu que les GPU dépasseraient les processeurs au 4e trimestre 2026, mais compte tenu du revirement de tendance de la demande de processeurs, nous avons repoussé ce croisement des chiffres d’affaires. La croissance d’AMD devrait lui permettre de dépasser Intel courant 2027" – Raymond James

** La note moyenne de 55 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 594 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait plus que doublé depuis le début de l’année