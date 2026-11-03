AMD en hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations

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3 novembre - ** Le titre du fabricant de puces AMD

AMD.O progresse de plus de 7 % à 518,16 dollars en séance prolongée

** La société prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses puces

** AMD table sur un chiffre d'affaires d'environ 17 milliards de dollars au quatrième trimestre, à ±3% près, contre des estimations de 16,23 milliards de dollars – données LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,09 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les prévisions de 1,95 dollar par action

** À la clôture d'hier, le titre a plus que doublé depuis le début de l'année