 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AMD en hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 22:34

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Le titre du fabricant de puces AMD

AMD.O progresse de plus de 7 % à 518,16 dollars en séance prolongée

** La société prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses puces

** AMD table sur un chiffre d'affaires d'environ 17 milliards de dollars au quatrième trimestre, à ±3% près, contre des estimations de 16,23 milliards de dollars – données LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,09 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les prévisions de 1,95 dollar par action

** À la clôture d'hier, le titre a plus que doublé depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
483,9000 USD NASDAQ +3,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,59 +22,25%
Pétrole Brent
104,43 +0,11%
CAC 40
8 020,31 -0,34%
ALSTOM
11,125 -4,79%
TOTALENERGIES
82,71 -1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank