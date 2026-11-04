AMD en hausse alors que les prévisions de forte croissance apaisent les craintes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action AMD AMD.O progresse de plus de 7% à 517,95 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit une croissance plus rapide que prévu pour 2027, apaisant ainsi les craintes liées aux dépenses en IA

** La société table sur une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 80% en 2027, supérieure à l’estimation des analystes (77%), selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires des centres de données au troisième trimestre bondit de 97% à 8,55 milliards de dollars; le BPA ajusté de 2,09 dollars dépasse les estimations de 1,95 dollar

** Le titre se négociait récemment à 30 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne sur cinq ans de 31, selon les données de LSEG, ce qui suggère qu’il pourrait être proche de sa juste valeur

** Au moins cinq sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours pour AMD à la suite de ces résultats

** L'action a bondi d'environ 126% depuis le début de l'année, contre une hausse de 9,17% pour le Nasdaq .IXIC