 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AMD en hausse alors que les prévisions de forte croissance apaisent les craintes liées à l'IA
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 10:06

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action AMD AMD.O progresse de plus de 7% à 517,95 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit une croissance plus rapide que prévu pour 2027, apaisant ainsi les craintes liées aux dépenses en IA

** La société table sur une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 80% en 2027, supérieure à l’estimation des analystes (77%), selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires des centres de données au troisième trimestre bondit de 97% à 8,55 milliards de dollars; le BPA ajusté de 2,09 dollars dépasse les estimations de 1,95 dollar

** Le titre se négociait récemment à 30 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne sur cinq ans de 31, selon les données de LSEG, ce qui suggère qu’il pourrait être proche de sa juste valeur

** Au moins cinq sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours pour AMD à la suite de ces résultats

** L'action a bondi d'environ 126% depuis le début de l'année, contre une hausse de 9,17% pour le Nasdaq .IXIC

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
483,9000 USD NASDAQ +3,65%
NASDAQ Composite
25 372,01 Pts Index Ex +0,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
17,92 +8,02%
CAC 40
8 120,44 +1,25%
BIOPHYTIS
0,032 +24,03%
SOITEC
120,75 -3,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank