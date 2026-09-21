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AMD devient le dernier fabricant de puces en date à atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars grâce à la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 16:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Advanced Micro Devices AMD.O a franchi pour la première fois lundi la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, rejoignant ainsi le cercle restreint des fabricants de puces ayant atteint ce cap, les investisseurs misant sur son rôle croissant dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Son titre s'affichait en hausse de 9,6% à 613,50 dollars, atteignant ainsi un niveau record.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
615,3400 USD NASDAQ +9,92%
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