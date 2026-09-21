AMD dépasse pour la première fois les 1 000 milliards de dollars de capitalisation

AMD a franchi pour la première fois le seuil des 1 000 milliards de dollars de valorisation boursière, porté par l'essor de ses activités liées à l'intelligence artificielle. L'action du fabricant américain de semi-conducteurs a bondi de plus de 9% lundi pour atteindre un record de 615,9 dollars en séance, prolongeant une forte progression enregistrée depuis le début de l'année.

Le titre AMD enchaîne désormais cinq séances consécutives de hausse et gagne environ 24% sur cette période. Depuis le début de 2026, sa progression dépasse 180%, malgré un passage plus difficile en août. Au deuxième trimestre, le groupe avait enregistré un chiffre d'affaires de 11,54 milliards de dollars, en hausse de 50% sur un an, soutenu notamment par la demande pour ses puces destinées à l'IA.

La division Data Center constitue l'un des principaux moteurs de cette croissance, avec des revenus de 6,7 milliards de dollars, en progression de 107% sur un an. Lisa Su, directrice générale d'AMD, prévoit par ailleurs un doublement des ventes de cette activité en 2027. Les investissements toujours massifs dans les infrastructures d'IA continuent ainsi de soutenir la demande pour les processeurs et accélérateurs destinés aux centres de données.

Malgré le franchissement de ce cap, AMD reste loin de Nvidia, dont la capitalisation avoisine 5 400 milliards de dollars. Les deux groupes anticipent toutefois une demande toujours soutenue : Jensen Huang, directeur général de Nvidia, a récemment déclaré s'attendre à vendre deux fois plus de puces l'année prochaine. Cette dynamique intervient alors que le développement des infrastructures d'IA se poursuit malgré les interrogations entourant certains projets de centres de données et la sécurité des grands modèles de langage.