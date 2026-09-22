AMD dépasse les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière

( AFP / ANDREJ IVANOV )

Le groupe américain de puces électroniques AMD fait lundi son entrée dans le cercle restreint des entreprises à la valorisation boursière supérieure à 1.000 milliards de dollars, porté par l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

Vers 15H40 GMT, le titre bondissait de 9,36% à 612 dollars. Les investisseurs ont massivement acheté des actions AMD lors des dernières séances, permettant au groupe de gagner plus de 200 milliards de dollars de capitalisation en l'espace d'une semaine.

Le groupe de Santa Clara (Californie) cherche à se positionner en concurrent de Nvidia sur le marché des puces IA les plus performantes.

Il a annoncé ces derniers mois des partenariats avec plusieurs grands noms de l'IA comme Anthropic et OpenAI, ou le géant des réseaux sociaux Meta, qui lui ont tous passé d'importantes commandes.

Ces accords mêlent généralement fourniture de puces et prise de participation capitalistique, au point d'inquiéter certains investisseurs, qui y voient une manière de doper artificiellement la demande de processeurs.

Sur le plan boursier, AMD reste loin de rivaliser avec Nvidia, dont l'avance dans la commercialisation des puces lui permet d'afficher une valorisation supérieure à 5.000 milliards de dollars, largement au-delà de n'importe quelle autre entreprise.

Mais le bond d'AMD a été fulgurant ces derniers mois : depuis le début de l'année, le titre s'est envolé de plus de 180% quand l'action Nvidia a avancé, plus modestement, d'environ 20%.

La grogne montante contre l'implantation des gigantesques centres de données nécessaires au développement de l'intelligence artificielle et les appels de certains patrons américains pour ralentir la course à cette technologie n'ont pas vraiment entamé l'enthousiasme des investisseurs.

Lundi, ils achetaient toutes les valeurs liées au secteur, à l'instar d'Intel (+14,60%), Qualcomm (7,47%) ou Meta (+8%).