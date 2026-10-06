AMD à de nouveaux sommets, dopé par l'optimisme de Citi

AMD (crédit photo : Adobe Stock )

Le titre AMD inscrit de nouveaux plus hauts historiques à la Bourse de New York mardi après une note favorable de Citigroup, les analystes de la banque estimant que le groupe californien sera l'un des principaux gagnants du renouveau des microprocesseurs lié à l'émergence de l'IA agentique.

Dans une note datée d'aujourd'hui, Citi explique que l'apparition de nouveaux agents d'IA qui tournent 24/7 comme Muse ou GeminiSpark va créer une gigantesque demande.

Contrairement aux chatbots classiques, comme ChatGPT, qui attendent qu'on leur pose une question, ces agents tournent en continu, ce qui nécessite plus de puissance de calcul, de mémoire et de réseaux, souligne la banque.

Citi estime en conséquence que le marché total des processeurs CPU va exploser, passant de 29 milliards de dollars en 2025 à 300 milliards en 2030, soit une croissance moyenne de 60% par an.

Meta, un client stratégique

Ses analystes pensent qu'AMD sera l'un des grands bénéficiaires de cette tendance, notamment parce que Meta, l'un des plus gros clients du groupe dans le domaine des serveurs, investit massivement dans ces technologies.

L'établissement financier rehausse en conséquence son objectif de cours de 575 à 800 dollars, tout en maintenant sa recommandation à l'achat.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture de Wall Street, l'action grimpait de 2,6% à plus de 648 dollars, à comparer avec un gain de 0,7% pour le Nasdaq, portant à plus de 200% ses gains depuis le début de l'année.

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