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AMC Entertainment progresse sur fond de rumeurs de tokenisation d'actions par Robinhood
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 13:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** L'action de la chaîne de cinémas américaine AMC Entertainment AMC.N a progressé de 5,5 % à 2,68 dollars avant l'ouverture du marché

** Le titre a progressé jusqu'à 22,4 % pour atteindre 3,11 dollars plus tôt dans la journée, avec environ 6,3 millions d'actions échangées

** Robinhood HOOD.O crée un jeton de type cryptomonnaie qui suit le cours de l'action AMC, mais qui n'implique ni l'achat d'actions ni l'acquisition de droits d'actionnaire

** Le directeur général Adam Aron demande à HOOD de cesser et de s'abstenir de négocier les actions de la société dans un message publié sur X.com

** Le directeur général précise qu’AMC n’est en aucune façon impliquée dans l’offre de titres tokenisés de Robinhood et ne la cautionne pas

** Les jetons d’actions sont proposés par l’intermédiaire d’une filiale offshore basée à Jersey et ne sont pas enregistrés au titre de la législation américaine sur les valeurs mobilières

** Les commentaires d’Aron "ont propulsé AMC au premier plan des préoccupations des investisseurs particuliers", explique Fiona Cincotta, analyste senior des marchés chez City Index; elle ajoute que, l’offre de jetons n’étant pas réglementée, elle doit être abordée avec prudence

** AMC fait partie des titres qui ont connu plusieurs rebonds ces dernières années, suite à des vagues soudaines d’intérêt de la part des investisseurs particuliers

** L'action Robinhood reculait de 1,7 % à 122,52 dollars

Valeurs associées

AMC ENTERTAIN. HOLDINGS A
2,535 USD NYSE 0,00%
ROBINHOOD MARKETS
124,7200 USD NASDAQ 0,00%
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