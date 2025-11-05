 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 212,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AMC dépasse ses prévisions de recettes trimestrielles grâce à la bonne tenue du box-office
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne de cinémas AMC Entertainment

AMC.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, soutenu par une solide gamme de superproductions, dont "Superman" et "The Conjuring: Last Rites".

Ces résultats positifs soulignent la reprise de la fréquentation des salles de cinéma aux États-Unis après une longue période d'effondrement due à la pandémie, aux niveaux d'inflation élevés et à l'essor des services de streaming, qui ont permis aux consommateurs d'accéder plus facilement aux médias.

Pour tenter de se désendetter, AMC a décidé de fermer les cinémas peu performants, d'investir massivement dans les sites qui marchent bien et de moderniser les auditoriums pour y ajouter des écrans plus grands, un son amélioré et d'autres commodités, car les spectateurs sont attirés par des expériences cinématographiques plus haut de gamme .

"Nous nous attendons à ce que les recettes du quatrième trimestre pour l'ensemble de l'industrie soient les plus élevées depuis six ans. Nous continuons également à penser que le chiffre d'affaires de 2026 sera nettement supérieur à celui de 2025", a déclaré Adam Aron, directeur général d'AMC.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 1,30 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,23 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La perte nette pour le trimestre s'est élevée à 298,2 millions de dollars, contre une perte de 20,7 millions de dollars il y a un an, principalement en raison de charges hors trésorerie liées à un refinancement en juillet.

Valeurs associées

AMC ENTER HLDG RG-A
2,515 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank