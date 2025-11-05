AMC dépasse ses prévisions de recettes trimestrielles grâce à la bonne tenue du box-office

La chaîne de cinémas AMC Entertainment

AMC.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, soutenu par une solide gamme de superproductions, dont "Superman" et "The Conjuring: Last Rites".

Ces résultats positifs soulignent la reprise de la fréquentation des salles de cinéma aux États-Unis après une longue période d'effondrement due à la pandémie, aux niveaux d'inflation élevés et à l'essor des services de streaming, qui ont permis aux consommateurs d'accéder plus facilement aux médias.

Pour tenter de se désendetter, AMC a décidé de fermer les cinémas peu performants, d'investir massivement dans les sites qui marchent bien et de moderniser les auditoriums pour y ajouter des écrans plus grands, un son amélioré et d'autres commodités, car les spectateurs sont attirés par des expériences cinématographiques plus haut de gamme .

"Nous nous attendons à ce que les recettes du quatrième trimestre pour l'ensemble de l'industrie soient les plus élevées depuis six ans. Nous continuons également à penser que le chiffre d'affaires de 2026 sera nettement supérieur à celui de 2025", a déclaré Adam Aron, directeur général d'AMC.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 1,30 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,23 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La perte nette pour le trimestre s'est élevée à 298,2 millions de dollars, contre une perte de 20,7 millions de dollars il y a un an, principalement en raison de charges hors trésorerie liées à un refinancement en juillet.