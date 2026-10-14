Ambienta renforce ses équipes dirigeantes et sa présence en Europe

(Zonebourse.com) - Ambienta SGR S.p.A. (gestionnaire d'investissement européen fondé en 2007, pionnier de l'investissement durable dans les domaines du capital-investissement, des marchés publics et du crédit privé) annonce 23 recrutements au cours des douze derniers mois, dans le cadre de l'évolution de son organisation visant à accompagner la croissance continue de sa plateforme.

Avec désormais plus de 120 collaborateurs, Ambienta a renforcé son expertise sectorielle, étoffé son équipe dédiée à l'accompagnement opérationnel de ses participations et consolidé sa présence locale sur ses principaux marchés européens.

Jérôme Losson à la tête de l'équipe portfolio operations

Jérôme Losson a rejoint le groupe en tant que partner et head of portfolio operations, basé à Milan. Il prend la tête de l'équipe portfolio operations pour l'ensemble des stratégies d'investissement. Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le conseil, la direction opérationnelle et le private equity, il dispose d'une expertise approfondie en matière de création de valeur, de transformation opérationnelle et de digitalisation, notamment dans le déploiement de l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Il a notamment contribué à la création de KKR Capstone en Europe, l'une des premières plateformes d'accompagnement opérationnel de participations dans l'industrie du private equity, dont il a été membre de l'équipe dirigeante pendant près de dix ans.

Chez Ambienta, il travaillera étroitement avec les équipes d'investissement et les équipes dirigeantes des participations afin d'améliorer leur performance, d'accélérer leurs initiatives de croissance et de renforcer le déploiement des meilleures pratiques opérationnelles. Il pilotera également la transformation numérique d'Ambienta afin d'accompagner la prochaine étape de développement technologique du groupe et l'intégration de l'IA à l'approche de sa troisième décennie.

Pour accompagner cette transformation numérique, Dina Dede a rejoint Ambienta en tant que director of AI & data au sein de l'équipe portfolio operations, basée à Londres. Elle était précédemment chez Microsoft, où elle pilotait dernièrement des initiatives liées à l'IA dans le cadre du partenariat stratégique entre Microsoft et LSEG. Aux côtés de Jérôme Losson, elle aura pour mission de développer l'utilisation de l'IA et de la donnée au sein des entreprises du portefeuille comme d'Ambienta.

L'équipe Private Equity de Londres se renforce

Afin de renforcer son expertise sectorielle au Royaume-Uni et plus largement en Europe, l'équipe Private Equity de Londres accueille par ailleurs deux nouveaux partners aux expertises complémentaires dans les secteurs industriels et les technologies numériques. Karthik Achar rejoint Ambienta après avoir été founding partner de Stellex Capital Management, dont il avait créé le bureau européen en 2014. Il dispose de plus de vingt ans d'expérience dans l'investissement industriel, avec notamment des opérations portant sur Officine Maccaferri, David Brown Santasalo et le carve-out de Dürr Clean Technology Systems.

Richa Sirohi rejoint quant à elle Ambienta en tant que partner après avoir occupé le poste de managing director chez CPP Investments, où elle pilotait les investissements technologiques européens, notamment dans Octopus Energy Group, Kraken Technology et Visma. Elle dirigera les investissements d'Ambienta dans les technologies numériques sur le segment européen du mid-market, à l'intersection de la technologie et des enjeux environnementaux.

L'équipe Relations Investisseurs s'étoffe

En parallèle, l'équipe Relations Investisseurs a été renforcée afin d'accompagner une base d'investisseurs en croissance et de plus en plus internationale. Adam Aziz a ainsi rejoint le bureau de Londres en tant que principal et head of project management and investor servicing. Il était précédemment chez UBS, où il occupait dernièrement le poste de global head of capability specialists pour la plateforme Real Estate & Private Markets.

De nouvelles recrues dans les équipes d'investissement

Plus largement, les équipes d'investissement ont également été renforcées afin de disposer d'expertises dédiées à chacune des stratégies de private equity. Alessandro Ancora a rejoint le bureau de Milan en tant que principal pour la stratégie mid-cap, après avoir travaillé chez White Bridge Investments. Romain Azoulai a rejoint le bureau de Paris en tant que principal pour la stratégie small-cap, après neuf années passées chez Carlyle. Ils sont accompagnés d'Andrea Valdesalici, investment manager à Milan en provenance de Bregal, ainsi que de Johannes Grimm, associate à Munich, et Riccardo Abate, associate à Paris.

L'équipe Sustainability & Strategy accueille Giuseppe Ruggiero en tant qu'associate, tandis qu'Alessandro Sbrizzai et Elettra Pogliaghi ont été nommés analysts au sein de l'équipe ESG après avoir effectué leurs stages chez Ambienta.

Les fonctions corporate se renforcent également pour accompagner la croissance du groupe. Sébastien Couppey a été nommé IT director à Milan et apporte plus de 25 ans d'expérience internationale dans les technologies de l'information.

Francesca Bua et Giorgia Burgarella ont par ailleurs rejoint l'équipe Ressources Humaines en tant que HRBP Managers, respectivement en provenance de Citibank et PwC.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.