Ambiance morose en Europe tandis que Wall Street va de l'avant

Les principaux indices boursiers européens terminent cette première séance de la semaine en rouge : à Paris, le CAC recule de 0,21%, à 8 367 points, derrière le DAX qui cède 0,15% à Francfort et le Footsie (-0,09%) à Londres.

La prudence reste de mise en Europe après un nouvel épisode de tensions au Moyen-Orient au cours du week-end et des échanges de tirs entre Américains et Iraniens. Pour rappel, l'Iran a tiré des coups de semonce sur des navires, Téhéran voyant d'un mauvais oeil la mise en place d'un canal de navigation longeant la côte omanaise.

Washington a riposté en ciblant des vedettes d'attaque rapide iraniennes. Téhéran a ensuite répondu par des tirs de missiles balistiques de courte portée vers le Qatar et par l'envoi de drones kamikazes contre un destroyer de l'US Navy, sans qu'aucun impact n'ait été confirmé.

"Il ne s'agit pas d'une escalade vers un conflit ouvert, mais d'une stratégie de négociation coercitive portant sur le statut juridique du détroit, menée par le biais de démonstrations de force militaires", analyse Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue.

L'heure semble désormais à l'apaisement et une réunion doit être organisée demain entre Iraniens et Américains à Doha, dans le cadre des pourparlers de paix. Le Nasdaq gagne d'ailleurs 1,2% devant le S&P500 ( 0,7%) et le Dow Jones ( 0,4%).

Dans ces conditions, le cours du Brent reste proche de l'équilibre, autour des 73 USD ( 0,2%).

Banques centrales et IA reviennent au 1er plan

Selon Goldman Sachs, l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, ainsi que la reprise du trafic énergétique dans le détroit d'Ormuz, réduisent fortement les risques macroéconomiques liés au pétrole et permettent aux investisseurs de se recentrer sur la politique monétaire des banques centrales et sur les rendements futurs des investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

Ainsi, les analystes de chez Nomura ont retiré une hausse de taux de 25 points de base de leur scénario pour la Banque centrale européenne (BCE) et n'anticipent plus que deux relèvements du taux de dépôt, en septembre et décembre 2026, contre trois auparavant. Cette révision s'explique par l'apaisement des tensions au Moyen-Orient qui remet par ailleurs premier plan les perspectives de croissance du secteur technologique, en particulier celles liées à l'intelligence artificielle.

Chez Allianz Trade, on rappelle d'ailleurs que l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a progressé de 90% depuis le début de l'année, tandis que les marchés sud-coréen et taïwanais ont gagné respectivement 110% et 60%. Les perspectives restent donc favorables, portées par les investissements des hyperscalers, la demande structurelle liée à l'intelligence artificielle, les barrières à l'entrée du secteur, des valorisations jugées attractives et la diversification géographique offerte par les marchés émergents.

Les valeurs en mouvement

Ce lundi, l'indice parisien est tiré par Thales ( 1,8%), Publicis ( 1,7%) et ST Micro ( 1,6%) mais freiné par Saint-Gobain (-3,8%), EssilorLuxottica (-3%) et Renault (-3%).

Dans l'actualité des valeurs, Ipsen ( 1,6%) a annoncé l'acquisition de Kartos Therapeutics, une opération qui permet au laboratoire français de mettre la main sur le navtemadlin, un candidat-médicament en phase III destiné au traitement de la myélofibrose, une maladie rare de la moelle osseuse.

Exosens (2,8%) a signé un contrat de long terme avec le groupe lituanien BROLIS portant sur la fourniture d'environ 17 000 tubes intensificateurs de lumière destinés aux forces armées tchèques.

Figeac Aéro ( 3,1%) a annoncé avoir été sélectionné pour produire des composants destinés au programme de modernisation du char Leclerc, utilisé par l'armée française.

Enfin, l'intérêt de Safran ( 1,1%) pour Exail Technologies ( 3,68%) continue de créer des remous chez les analystes. Bernstein confirme son conseil "surperformance" sur le titre Exail Technologies mais réduit son objectif de cours de 167 EUR à 155 EUR. De son côté, Oddo BHF confirme lui aussi son conseil "surperformance" sur le titre Exail Technologies, avec un objectif de cours inchangé à 160 EUR.

Ailleurs en Europe, le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca et son partenaire japonais Daiichi Sankyo ont annoncé lundi avoir obtenu l'approbation de la Commission européenne pour la mise sur le marché d'Enhertu, leur conjugué anticorps-médicament développé en commun, dans le traitement des tumeurs solides dites HER2-positives.

ABB ( 1,3%) a annoncé la signature d'un accord pour acquérir le spécialiste de l'automatisation maritime Høglund, dont le siège est à Tønsberg, en Norvège.

Après trois séances de repli (-3,52% au total), Saab termine la séance sur un gain de 2,3% à la faveur de la signature d'un contrat visant à équiper la marine polonaise de sous-marins A26, accompagnés d'un ensemble d'armements, de formation et de soutien.

Enfin, DZ Bank confirme son conseil d'achat sur Rheinmetall ( 2,8%), Hensoldt ( 3,8%) et RENK ( 1,4%) avec des objectifs de cours respectifs de 1 705 EUR, 90 EUR et 64 EUR.

Peu de statistiques de premier plan au menu

Enfin, sur le front des statistiques, la confiance des consommateurs est restée stable en juin dans la zone euro, l'indice s'établissant à -17,7, conformément aux attentes des analystes et au même niveau qu'en mai.

Enfin, sur le forex, l'euro gagne 0,3% face au billet vert, autour des 1,142 USD.