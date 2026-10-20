Amazon va recruter plus de 300 000 employés pour les fêtes de fin d'année, ce qui marque la première hausse des embauches depuis trois ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O a annoncé mardi son intention d'embaucher plus de 300 000 employés pour la période des fêtes aux États-Unis. Il s'agit de la première hausse des embauches pour cette période depuis trois ans, alors que le distributeur en ligne se prépare à une forte augmentation des commandes.

Voici plus de détails:

* Amazon, qui a employé 250 000 personnes pendant cette période au cours des trois dernières années, a indiqué qu'il recrutait pour des postes saisonniers, à temps partiel et à temps plein au sein de ses principales activités aux États-Unis pour cette période

* La croissance des ventes de fin d’année aux États-Unis devrait s’accélérer de 4,2% par rapport à l’année précédente pour atteindre plus de 1 000 milliards de dollars cette année, selon les prévisions publiées la semaine dernière par la National Retail Federation

* À partir de l’année prochaine, les employés saisonniers travaillant au moins 30 heures par semaine bénéficieront des mêmes prestations de santé que les employés permanents à temps plein, a déclaré Amazon

* La semaine dernière, le distributeur Walmart WMT.O a étendu les prestations de santé à l’ensemble de son personnel, alors que la flambée des dépenses de santé pèse sur les Américains déjà confrontés à une hausse du coût de la vie

* Amazon, qui a annoncé un petit nombre de licenciements au sein de sa division de vente au détail au début du mois, a déclaré qu’elle verserait à ses salariés à temps plein un salaire horaire minimum de 20 dollars, le salaire moyen atteignant près de 24 dollars, tandis que le salaire horaire moyen des salariés saisonniers s’élèvera à 20 dollars