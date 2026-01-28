 Aller au contenu principal
Amazon va licencier 16.000 personnes de plus dans le monde
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:24

Un employé d'Amazon à San Francisco

Un employé d'Amazon à San Francisco

Amazon a annoncé mercredi qu’il allait licencier 16 .000 personnes dans le cadre de sa deuxième grande vague de ‍licenciements en trois mois, alors que le groupe restructure ses activités pour compenser un excès d’embauches durant la pandémie et accélérer l’adoption d’outils d’intelligence artificielle (IA).

Reuters avait rapporté ‌la semaine dernière qu’Amazon prévoyait une deuxième série de licenciements dans le cadre d’un objectif plus large visant à supprimer environ 30.000 postes administratifs ​qui toucheront Amazon Web Services, le commerce de détail, Prime Video ⁠ainsi que les ressources humaines.

Amazon avait déjà licenciés 14.000  employés administratifs fin octobre, le directeur général Andy Jassy insistant sur la nécessité pour ⁠le groupe d’éliminer la ‍bureaucratie excessive en réduisant les niveaux opérationnels et le nombre ⁠de managers.

"Certains d’entre vous pourraient se demander si cela marque le début d’un nouveau rythme – où nous annoncerions des  licenciements  tous les quelques mois. Ce n’est pas ​notre plan", a déclaré Beth Galetti, vice-présidente senior de l’expérience des employés et de la technologie chez Amazon.

Ces licenciements soulignent également comment l’intelligence artificielle (IA) transforme la ⁠dynamique de la main-d’œuvre dans les entreprises.

Andy Jassy avait déclaré l’été ​dernier que l’utilisation accrue des outils d’IA entraînerait une automatisation ​de certaines tâches, ​ce qui se traduirait par des pertes d’emplois administratifs.

Amazon emploie 1,58 million de ​personne dans le monde mais les 30.000 ⁠licenciements comptent pour près de 10 % des employés administratifs. La majorité des salariés d’Amazon travaillent dans les centres de traitement et les entrepôts.

La société investit également dans la robotique dans ses entrepôts pour accélérer le conditionnement et la livraison de ‌ses produits, réduire la dépendance à la main-d’œuvre humaine et diminuer les coûts.

Les géants de la tech, dont Amazon, Meta et Microsoft, ont massivement recruté pendant le pic de la demande lié à la pandémie de COVID-19 et restructurent maintenant leurs besoins en main-d’œuvre.

(Reportage Deborah Sophia et Zaheer Kachwala, version française Elena Smirnova, ‌édité par Kate Entringer)

