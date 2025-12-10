 Aller au contenu principal
Amazon va investir plus de 35 milliards de dollars en Inde dans l'IA et les exportations
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 06:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'investissement, le contexte dans les paragraphes 7-10)

Amazon AMZN.O prévoit d'investir plus de 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030 pour développer ses activités en renforçant ses capacités d'intelligence artificielle et en augmentant ses exportations, a déclaré mercredi le géant américain du commerce électronique, alors que les entreprises technologiques mondiales renforcent leur présence dans la troisième économie d'Asie.

Les grandes entreprises technologiques américaines ont investi des milliards de dollars en Inde cette année, soulignant l'émergence du pays en tant que centre stratégique pour la croissance du cloud, de l'IA et de la deep-tech.

Microsoft MSFT.O a promis un investissement de 17,5 milliards de dollars en Inde pour l'IA et l'infrastructure cloud d'ici 2030 mardi, marquant son plus grand investissement en Asie, tandis que Google GOOGL.O s'est engagé à 15 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour construire des centres de données d'IA.

Les investissements d'Amazon sont "stratégiquement alignés sur les priorités nationales de l'Inde et se concentreront sur l'expansion des capacités d'IA, l'amélioration de l'infrastructure logistique, le soutien à la croissance des petites entreprises et la création d'emplois", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Amazon a augmenté ses dépenses dans le pays pour concurrencer Flipkart WMT.N , soutenu par Walmart, et la branche de vente au détail de Reliance Industries RELI.NS du milliardaire Mukesh Ambani.

Le géant du commerce électronique, qui a investi 40 milliards de dollars en Inde depuis 2010, a annoncé un investissement de 26 milliards de dollars en 2023.

Amazon a déclaré qu'il prévoyait de créer 1 million d'emplois supplémentaires en Inde d'ici à 2030. L'entreprise a également déclaré avoir contribué à générer plus de 20 milliards de dollars d'exportations cumulées pour les vendeurs en Inde au cours des dix dernières années, et prévoit de porter ce chiffre à 80 milliards de dollars d'ici à 2030.

L'Inde, le pays le plus peuplé du monde, est un marché essentiel pour Amazon, en raison de l'augmentation rapide du nombre d'utilisateurs d'Internet.

