Amazon va investir 1 milliard de dollars sur cinq ans dans les communes abritant des centres de données aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par David Shepardson

La division de cloud computing d’Amazon, AMZN.O , a annoncé vendredi qu’elle allait investir plus d’un milliard de dollars au cours des cinq prochaines années dans les collectivités américaines où elle possède des centres de données, et s’est engagée à remédier à leur impact sur la consommation d’électricité et d’eau.

Les centres de données, qui fournissent la puissance de calcul nécessaire à l’entraînement et à l’exécution des modèles d’IA, suscitent une opposition au sein des collectivités locales à travers tout le pays, en raison des inquiétudes liées à la demande en électricité, aux coûts des services publics et à d’autres répercussions locales. Cette levée de boucliers représente un défi politique pour et les républicains à l’approche des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre.

Amazon a déclaré avoir investi 276 milliards de dollars dans des centres de données entre 2011 et 2025 et avoir de grands projets ou des extensions en cours dans de nombreux États, notamment l’Indiana, la Louisiane, la Caroline du Nord, la Virginie et le Mississippi.

Amazon Web Services a précisé que les plans d’investissement communautaire annoncés vendredi incluraient des dépenses consacrées à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’accessibilité financière de l’énergie, à la préservation de l’eau et de l’énergie, ainsi qu’à d’autres priorités locales dans les régions des États-Unis où l’entreprise dispose de centres de données.

Dans un long communiqué, l’entreprise a cherché à réfuter les critiques formulées à l’encontre des centres de données , liées à leurs impacts environnementaux, énergétiques et économiques, et a souligné que plus de 100 moratoires sur les centres de données étaient à l’étude à travers le pays.

« Il y a une urgence à ce déploiement de centres de données, car nous ne sommes pas le seul pays à percevoir les avantages de l’IA pour l’économie et la sécurité nationale, et les pays qui sont à la pointe de l’IA la façonneront et en tireront le meilleur parti », a déclaré Matt Garman, directeur général d’AWS.

AWS s’est également engagé à atteindre un bilan hydrique positif dans l’ensemble de ses centres de données d’ici 2030, en restituant aux communautés plus d’eau qu’elle n’en utilise, et a indiqué avoir déjà parcouru 75 % du chemin vers cet objectif.