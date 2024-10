Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: un GenAI Innovation Studio en Inde avec Atos information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Atos et AWS (Amazon Web Services) annoncent le lancement de leur GenAI Innovation Studio mondial à Pune (Inde), un hub collaboratif où ils 'codévelopperont des solutions GenAI de pointe pour relever des défis spécifiques à l'industrie'.



Cette installation de pointe de 600 mètres carrés 'libère le potentiel de l'IA générative, permettant aux organisations d'accélérer l'innovation, de transformer l'expérience client et d'optimiser la productivité', selon les deux groupes.



Les clients auront ainsi l'opportunité de participer à des sessions de prospective et à des tests de validation pratiques spécialement adaptés à leurs besoins, permettant d'accélérer leur adoption de l'IA et de découvrir des applications concrètes de l'IA générative.



Atos et AWS sont partenaires depuis 2013 et ont annoncé leur accord CloudCatalyst pionnier en 2022. Le GenAI Innovation Studio fait partie de l'accord de collaboration stratégique (SCA) de cinq ans établi entre Eviden et AWS à la fin de l'année dernière.





