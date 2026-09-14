Amazon suspend ses activités avec 21 Air après le crash d'un avion-cargo à Miami

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(Mises à jour avec modification des sources et du contexte tout au long du texte)

Amazon AMZN.O a déclaré dimanche qu'ellesuspendait ses activités avec la compagnie 21 Air, basée à Miami, le transporteur de fret qui exploitait l'avion aux couleurs d'Amazon qui s'est écrasé à Miami , faisant cinq morts.

"Suite à l’incident tragique survenu le week-end dernier, nous avons consacré du temps à soutenir l’enquête et à examiner certaines des circonstances qui l’entourent, et nous avons décidé de suspendre nos activités avec 21 Air, l’opérateur du vol 7598", a déclaré Kelly Nantel, porte-parole d’Amazon, dans un communiqué adressé à Reuters.

"Nous continuerons à apporter notre soutien à l’enquête et à toutes les personnes touchées."

La semaine dernière, un avion-cargo d’Amazon Prime Air a dépassé la piste et s’est écrasé lors de son atterrissage à l’aéroport international de Miami.

Le vol Prime Air 7598 a dépassé la piste diagonale de l’aéroport peu avant 14 h EDT (18 h 00 GMT) et a percuté plusieurs véhicules au sol, ont indiqué les autorités.

L'appareil était un avion cargo Boeing BA.N 767-300 de 32 ans, qui avait servi d'avion de ligne pour différentes compagnies aériennes de 1994 à 2015, selon Flightradar24, un service de suivi des vols.

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB), qui mène l’enquête sur l’accident, a déclaré la semaine dernière que les pilotes de l’avion-cargo d’Amazon Prime Air avaient envisagé d’ interrompre l’atterrissage après que l’appareil eut touché le sol, en s’appuyant sur les données d’un enregistreur de données de vol.

Le NTSB a également indiqué qu’un pilote avait signalé qu’ils volaient "trop vite " un peu plus d’une minute avant de toucher la piste qu’ils ont dépassée.

"Nous continuons à nous concentrer sur le soutien aux familles et aux proches touchés par cet accident, tout en travaillant en étroite collaboration avec le NTSB et tous nos partenaires, comme Amazon, alors que l’enquête se poursuit. Nous avons confiance en nos politiques, procédures et formations en matière de sécurité," a déclaré 21 Air dans un communiqué adressé à Reuters.