Amazon s'associe à AT&T dans un partenariat stratégique
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 14:37
S'appuyant sur une relation de longue date, les entreprises combineront le vaste réseau fibre d'AT&T avec la sécurité, la fiabilité, les performances et les capacités d'IA d'AWS afin de créer une solution de connectivité plus résiliente, adaptative et prête pour l'avenir.
Dans ce cadre, AT&T va migrer des charges de travail de plusieurs de ses technologies actuelles sur site vers l'offre cloud hybride géré sur site d'AWS, AWS Outposts, afin d'améliorer la rapidité de sa transformation interne et son efficacité opérationnelle.
L'opérateur télécoms connectera les sites des centres de données AWS à la fibre à haute capacité, ce qui permettra à AWS de continuer à fournir et à étendre ses services cloud sécurisés, fiables et haute performance pour les clients développant des applications avancées d'IA.
Enfin, AT&T collaborera également avec Amazon Leo, le réseau satellite en orbite terrestre basse d'Amazon, pour élargir ses capacités de connectivité et fournir des services à large bande fixe à des clients professionnels dans les zones où ces services sont nécessaires.
