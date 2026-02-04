 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon s'associe à AT&T dans un partenariat stratégique
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 14:37

Amazon annonce un partenariat stratégique concernant ses filiales AWS et Amazon Leo avec AT&T, visant à moderniser l'infrastructure de connectivité nationale et à libérer la prochaine vague d'innovations axées sur le cloud pour les entreprises américaines.

S'appuyant sur une relation de longue date, les entreprises combineront le vaste réseau fibre d'AT&T avec la sécurité, la fiabilité, les performances et les capacités d'IA d'AWS afin de créer une solution de connectivité plus résiliente, adaptative et prête pour l'avenir.

Dans ce cadre, AT&T va migrer des charges de travail de plusieurs de ses technologies actuelles sur site vers l'offre cloud hybride géré sur site d'AWS, AWS Outposts, afin d'améliorer la rapidité de sa transformation interne et son efficacité opérationnelle.

L'opérateur télécoms connectera les sites des centres de données AWS à la fibre à haute capacité, ce qui permettra à AWS de continuer à fournir et à étendre ses services cloud sécurisés, fiables et haute performance pour les clients développant des applications avancées d'IA.

Enfin, AT&T collaborera également avec Amazon Leo, le réseau satellite en orbite terrestre basse d'Amazon, pour élargir ses capacités de connectivité et fournir des services à large bande fixe à des clients professionnels dans les zones où ces services sont nécessaires.

Valeurs associées

AMAZON.COM
238,6200 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank