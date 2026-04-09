Amazon progresse : le chiffre d'affaires annualisé de l'unité "cloud" en matière d'IA dépasse les 15 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions d'Amazon AMZN.O augmentent de 5,1% à 232,50

** Les services d'IA de l'unité de cloud computing d'AMZN génèrent un chiffre d'affaires annualisé de plus de 15 milliards de dollars , selon le directeur général Andy Jassy

** Le chiffre, basé sur les performances du premier trimestre, représente environ 10% du chiffre d'affaires de 142 milliards de dollars d'Amazon Web Services

** "Sur les dépenses en capital d'AWS que nous prévoyons pour 2026, dont une grande partie sera monétisée en 2027-2028, nous avons déjà des engagements de clients pour une partie substantielle", déclare Jassy dans sa lettre annuelle aux actionnaires

** L'activité de puces personnalisées d'AMZN, y compris les processeurs Graviton, a désormais un chiffre d'affaires annualisé de plus de 20 milliards de dollars, soit un doublement par rapport aux 10 milliards de dollars divulgués au quatrième trimestre

** AMZN a chuté de plus de 4 % cette année, à la clôture de mercredi