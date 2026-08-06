Amazon Pharmacy propose des médicaments amaigrissants à 50 dollars par mois dans le cadre du programme de transition Medicare.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la direction au point 3) par Sahil Pandey

La division pharmaceutique d'Amazon, «

AMZN.O », a annoncé jeudi qu'elle proposerait des médicaments amaigrissants aux bénéficiaires éligibles de Medicare pour 50 dollars par mois, dans le cadre d'un nouveau programme fédéral créé pour élargir l'accès à ces traitements très recherchés.

L'entreprise a indiqué qu'elle automatiserait les vérifications d'éligibilité, les autorisations préalables et la facturation, tout en proposant la livraison à domicile et le retrait en magasin, afin d'aider les patients à accéder plus rapidement aux médicaments et de réduire la charge administrative.

* Le programme « Medicare Bridge » du gouvernement américain, lancé le mois dernier, permet aux bénéficiaires éligibles d’ d’obtenir, jusqu’à fin 2027, des médicaments tels que le Wegovy de Novo Nordisk ( NOVOb.CO ) sous forme d’injection ou de comprimé, ainsi que le Zepbound KwikPen à quatre doses d’Eli Lilly ( LLY.N ) et le comprimé Foundayo. Le programme ne couvre pas les flacons ou stylos Zepbound à dose unique.

* Amazon Pharmacy a indiqué qu’elle lancerait la procédure d’inscription pour le compte du client dès que celui-ci aurait ajouté les informations relatives à son assurance et à Medicare à son compte et qu’un professionnel de santé aurait transmis une ordonnance électronique.

* La plupart des patients du programme «Bridge» d’Amazon Pharmacy ont reçu une décision d’autorisation préalable en moins de 24 heures, contre le délai de 72 heures autorisé dans le cadre du programme «Bridge» de Medicare, a déclaré à Reuters Tanvi Patel, vice-présidente et directrice générale d’Amazon Pharmacy.

* La société a ajouté que bon nombre des demandes soumises avaient déjà donné lieu à des commandes finalisées.

* Amazon Pharmacy a lancé l’année dernière des bornes électroniques « » dans ses centres de soins primaires One Medical afin d’améliorer l’accès et de réduire les frais d’expédition.

* One Medical, un prestataire national de soins primaires racheté par Amazon en 2023, permet aux patients d’accéder à des soins primaires et d’urgence moyennant un abonnement annuel de 199 dollars.

* La livraison le jour même est disponible dans plus de 3 100 villes et localités des États-Unis et devrait s’étendre à près de 4 500 sites d’ici fin 2026, a indiqué Amazon.