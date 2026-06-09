Amazon lance une émission record d'obligations d'entreprise libellées en dollars canadiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Fergal Smith

Amazon AMZN.O a émis pour 14 milliards de dollars canadiens (10,04 milliards de dollars USD) de titres libellés en dollars canadiens, selon une note finale de conditions déposée lundi auprès de la SEC, ce qui représente un montant record pour le marché obligataire d'entreprise canadien.

Le précédent record de 8,5 milliards de dollars canadiens avait été établi le mois dernier par Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google. Les entreprises mondiales se sont ruées cette année sur le marché canadien des « maple bonds » , attirées par la forte demande des investisseurs et des coûts d'emprunt moins élevés. Les « maple bonds » sont des obligations libellées en dollars canadiens émises par des emprunteurs étrangers sur le marché canadien.

L'opération en cinq volets du géant du commerce électronique basé à Seattle comprend des échéances allant de 2029 à 2056, selon le dossier.

Les obligations à échéance 2029 ont été fixées à un spread de 40 points de base au-dessus de la courbe des taux du gouvernement canadien, tandis que le spread des obligations à échéance 2056 s'élevait à 110 points de base au-dessus de l'obligation du gouvernement canadien à 3,50 % arrivant à échéance en décembre 2057.

Les émissions de dette par les « hyperscalers » – ou grandes entreprises technologiques – hors des États-Unis cette année s'inscrivent dans une volonté de diversifier le financement, alors que ces entreprises cherchent à financer des investissements de plusieurs milliers de milliards de dollars dans les infrastructures d'IA, en particulier les centres de données, dans les années à venir.

En mars, Amazon a levé 14,5 milliards d'euros (16,88 milliards de dollars USD) dans le cadre d'une opération en huit tranches, la plus importante jamais réalisée sur le marché des obligations d'entreprises libellées en euros.

(1 $ = 1,3949 dollars canadiens)