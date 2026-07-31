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Amazon-La croissance des ventes de la division "cloud" bat les attentes au T2
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 00:24
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Amazon AMZN.O a publié jeudi des ventes trimestrielles supérieures aux attentes pour sa division d'informatique dématérialisée ("cloud") et a également revu à la hausse des perspectives de dépenses en capital pour l'année, suggérant que la demande pour ses services d'intelligence artificielle (IA) demeure suffisamment solide pour justifier les investissements.

Le titre du groupe basé à Seattle progressait d'environ 8% dans les échanges d'après-clôture, après une hausse de 3,9% en séance jeudi à Wall Street.

Sur la période avril-juin, la division "cloud" du géant du commerce en ligne, Amazon Web Services (AWS), a vu son chiffre d'affaires bondir de 37% à 42,2 milliards de dollars, contre une croissance de 31,21% attendue par les analystes selon des données LSEG.

"AWS est en plein essor", a déclaré le directeur général du groupe, Andy Jassy, dans un communiqué, soulignant que la division cloud avait connu sa plus forte croissance en dix-huit mois.

Il a également dit qu'Amazon s'attendait désormais à ce que ses dépenses en capital s'établissent à 220 milliards de dollars cette année, soit une hausse de 10% par rapport à une prévision antérieure - ce qui est principalement dû, a-t-il indiqué, au coût d'achat des puces mémoire.

"Même avec ce montant, nous n’aurons toujours pas une capacité suffisante pour répondre à l’ensemble de la demande" cette année, a déclaré Andy Jassy lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. Il a ajouté s'attendre à ce que cette dynamique se poursuive en 2027.

Les bons résultats d'Amazon, premier fournisseur mondial de services cloud, font écho aux solides performances de ses rivaux Microsoft et Alphabet, qui ont tous deux dépassé les attentes de Wall Street en la matière.

Cela pourrait contribuer à apaiser les inquiétudes à l'égard des investissements massifs déployés par les géants technologiques dans l'IA, des investissements décrits par Amazon comme cruciaux.

(Deborah Sophia à Bangalore et Greg Bensinger à San Francisco; version française Jean Terzian)

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