Amazon : l'activité cloud affiche sa plus forte croissance depuis 2022

(AOF) - La croissance plus solide que prévu d'Amazon dans le cloud devrait permettre à l'action de nettement progresser. Au troisième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 21,2 milliards de dollars, soit 1,95 dollar par action, contre un profit de 15,3 milliard de dollars ou 1,43 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,57 dollar. Le résultat opérationnel est resté stable à 17,40 milliards de dollars et il ressort largement sous le consensus de 19,9 milliards de dollars.

Le résultat opérationnel intègre cependant 4,3 milliards de dollars de charges exceptionnelles.

Les ventes d'Amazon ont progressé 13% à 180,2 milliards de dollars, surpassant les attentes Wall Street de 178 milliards de dollars.

La croissance d'AWS accélère

Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de 9,5%, à 11,43 milliards de dollars, pour des revenus en progression de 20,2%, à 33 milliards de dollars. Il s'agit de la croissance la plus élevée depuis 2022, s'est félicité le PDG, Andy Jassy. La croissance a accéléré par rapport au deuxième trimestre où elle s'était élevée à 17,5%. Le marché anticipait une croissance de 18,5% à 19%.

Sur le trimestre en cours, qui comprend la période stratégique des fêtes de fin d'année, le résultat opérationnel est anticipé entre 21 milliards de dollars et 26 milliards de dollars, contre 21,2 milliards de dollars un an auparavant. Le marché cible 24 milliards de dollars.

Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 206 et 213 milliards de dollars, soit une progression comprise entre 10% et 13%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 208,12 milliards de dollars.

