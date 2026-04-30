Amazon indique que la région de Bahreïn d'AWS a été endommagée en raison du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Amazon AMZN.O a annoncé jeudi que sa région Amazon Web Services située à Bahreïn avait subi des dommages en raison du conflit actuel au Moyen-Orient et qu'elle était actuellement indisponible.
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