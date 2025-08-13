 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amazon : extension de la livraison aux produits frais aux États-Unis
information fournie par AOF 13/08/2025 à 15:50

(AOF) - Amazon a annoncé que ses clients de plus de 1 000 villes aux États-Unis pouvaient désormais commander des produits d’épicerie frais avec une livraison le jour même. L’objectif du géant américain est de proposer ce service dans plus de 2 300 villes d’ici la fin de l’année dans le pays. Pour Amazon, il s’agit d’une extension importante dans le secteur de l’épicerie avec l’intégration de milliers de produits périssables au réseau logistique déjà existant. Les produits concernés sont par exemple les fruits et légumes, les produits laitiers, la viande, les fruits de mer…

Pour les membres Prime d'Amazon, la livraison sera gratuite à partir de 25 dollars d'achats. Si le minimum de 25 dollars par commande n'est pas atteint, le prix de la livraison est fixé à 2,99 dollars, et pour les non-membres, le prix de la livraison est de 12,99 dollars quel que soit le montant de la commande.

