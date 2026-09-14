Amazon et Oracle plombés par les inquiétudes autour de l'IA

Amazon cède 2% à 252 USD et Oracle chute de 5,2% à 143 USD, mais Alphabet (maison mère de Google) gagne 1,5% à 343 USD, dans un contexte marqué tout récemment par les appels de responsables de l'intelligence artificielle (IA) à un ralentissement du développement de l'IA et à l'instauration d'une plus forte supervision du secteur, selon Bank of America (BofA).

"Le 12 septembre, le CEO d'Anthropic, Dario Amodei, a publié un essai mettant en avant les risques liés à l'IA et appelant à un développement plus lent de l'IA de pointe, à des organismes de surveillance indépendants en matière de sécurité et à une coordination mondiale des réglementations", souligne BofA.

La banque pointe aussi des propos antérieurs de Sam Altman, selon lesquels OpenAI était ouverte à un ralentissement du développement si ses concurrents l'acceptaient, des propos ensuite approuvés par Elon Musk (CEO de xAI), et rapporte que, selon The Information, Anthropic, OpenAI et Google discuteraient de la création d'un organisme de normalisation du secteur, axé sur les tests et les audits de l'IA.

"Bien que les dirigeants de l'industrie américaine ne préconisent pas une pause complète, ces commentaires suggèrent que les considérations de sécurité pourraient et devraient ralentir le rythme du développement de l'IA de pointe", prévient BofA.

"Nous pensons que les préoccupations concernant le déploiement de l'IA pourraient générer un sentiment négatif pour la chaîne de valeur de l'IA, y compris pour les hyperscalers Internet que sont Google et Amazon", poursuit la banque américaine.

Selon elle, un développement plus lent des modèles de pointe pourrait affecter la génération de revenus et orienter l'utilisation vers des modèles ouverts. En revanche, des cycles de modèles plus longs pourraient améliorer le free cash-flow et le ROIC (retour sur capitaux investis) à court terme, permettant aux LLM propriétaires de rattraper leur retard.

Continuant en tout cas de prévoir une forte demande de capacités d'IA sur plusieurs années et estimant qu'Amazon et Google sont bien placés pour générer de solides marges grâce à leurs technologies de puces propriétaires, BofA maintient ses recommandations "achat" sur les deux titres.