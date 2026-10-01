Amazon et Flipkart (propriété de Walmart) lancent un examen des annonces de caméras de sécurité non homologuées sur leurs plateformes indiennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une analyse de Reuters révèle que des centaines de caméras de sécurité connectées à Internet ne disposent pas des autorisations nécessaires

* L'Inde exige que les caméras connectées à Internet soient testées pour des raisons de sécurité

* Au moins 12 annonces ont été retirées; Amazon va supprimer la page dédiée à la marque Imou de Dahua

* L'ancien responsable de la cybersécurité en Inde met en garde contre le risque de surveillance posé par les caméras piratées

(Ajout d'un commentaire d'une entreprise indienne aux paragraphes 17 et 18)

par Munsif Vengattil et Aditya Kalra

Amazon et Flipkart (filiale de Walmart) ont commencé à vérifier les annonces de caméras de sécurité sur leurs plateformes en Inde après que des centaines de produits non homologués ont été mis en vente, malgré les règles strictes de contrôle imposées par le gouvernement il y a six mois en raison des craintes liées aux risques d’espionnage.

Les deux entreprises de commerce électronique, qui dominent le marché des achats en ligne en Inde, examinaient les caméras de surveillance connectées à Internet proposées par des vendeurs tiers et des marques sur leurs plateformes après que Reuters eut découvert ces annonces, ont déclaré deux personnes proches de ces vérifications. Toutes celles ne disposant pas de l’agrément du gouvernement seraient retirées, ont-elles précisé.

Amazon a refusé de commenter dans un e-mail, tandis que Flipkart n’a pas répondu aux demandes de Reuters.

Des routes aux habitations, les caméras de sécurité sont désormais omniprésentes en Inde, alimentant un secteur évalué à 4,4 milliards de dollars, mais les ventes en ligne non autorisées constituent une "préoccupation majeure", a déclaré Gulshan Rai, qui a occupé le poste de responsable de la cybersécurité du Premier ministre Narendra Modi de 2015 à 2019.

"Une caméra piratée peut constituer à la fois un risque de surveillance et un point d'entrée pour les cyberattaques", a-t-il déclaré à Reuters.

Une analyse de Reuters réalisée cette semaine a révélé que plus de 700 des quelque 770 caméras de sécurité proposées sur Amazon et Flipkart correspondaient à des modèles ne figurant pas dans la base de données publique du Bureau indien des normes (BIS) répertoriant les marques ou caméras homologuées.

Depuis avril, les fabricants de caméras de surveillance sont tenus de soumettre leur matériel et leurs logiciels à des tests afin d’obtenir une certification du Bureau des normes avant de pouvoir commercialiser leurs équipements dans le pays le plus peuplé du monde.

Ces règles, annoncées pour la première fois en 2024, reflètent les inquiétudes croissantes à New Delhi quant au risque que des images sensibles puissent être transférées à l’étranger. En avril, la police de Delhi a déclaré avoir démantelé un réseau d’espionnage lié au Pakistan qui utilisait des caméras de vidéosurveillance équipées de cartes SIM de fabrication chinoise, installées à proximité de sites militaires dans le nord de l’Inde, pour envoyer des images en direct à des responsables au Pakistan.

Depuis mardi, au moins une douzaine de références ont été retirées des plateformes de commerce en ligne, dont au moins deux modèles de la marque EZVIZ d’Hikvision, qu’Amazon affiche désormais comme "actuellement indisponibles".

Hikvision 002415.SZ et Zhejiang Dahua Technology

002236.SZ détenaient 30% du marché indien des caméras de sécurité, avait indiqué Counterpoint Research à Reuters l’année dernière. Les entreprises n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le Bureau of Indian Standards n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant ces annonces.

"DES IMAGES EN DIRECT OÙ QUE VOUS SOYEZ"

Les géants mondiaux du commerce électronique ont souvent été critiqués en Inde pour avoir autorisé la mise en vente sur leurs plateformes de produits soumis à des restrictions, notamment des cigarettes électroniques, des kits de test de détermination du sexe et des produits issus d’espèces sauvages interdits.

Reuters a recensé au moins huit modèles de caméras Wi-Fi non homologuées de marques Hikvision et Dahua sur Amazon. Les États-Unis ont interdit à leurs agences gouvernementales d’acheter certains de leurs équipements en raison de préoccupations sécuritaires liées à Pékin.

Parmi les autres annonces figurait celle de Maizic Smarthomes, qui se présente comme la marque de sécurité basée sur l’IA la plus vendue en Inde. Aucune de ses 138 "caméras Wi-Fi" proposées sur Amazon, y compris certaines intégrées dans des ampoules, ne disposait d’une homologation indienne, comme l’indiquait le site web de l’organisme de normalisation.

Une annonce publiée par Maizic India sur Amazon indiquait que sa "caméra WiFi Fish Eye Bulb à 360 degrés", connectée à un réseau Wi-Fi, "vous permet de diffuser des images en direct depuis n’importe où dans le monde via votre smartphone ou votre tablette".

Le cofondateur de Maizic, Santosh Kumar Singh, a déclaré à Reuters que la société avait supprimé la fonctionnalité Wi-Fi permettant la diffusion en direct depuis ses caméras et que les appareils ne seraient activés que pour une connexion directe avec un appareil mobile à proximité, jusqu’à ce qu’elle obtienne l’agrément du gouvernement.

Après la publication de cet article, Singh a ajouté que la réglementation gouvernementale ne s’appliquait pas à la plupart des caméras de Maizic, et que celles nécessitant une autorisation avaient déjà été retirées des sites de commerce en ligne dans l’attente des autorisations.

"La marque s’engage à respecter pleinement les lois et réglementations gouvernementales", a-t-il déclaré.

RISQUE D'ESPIONNAGE

En juillet, comme l’a révélé un e-mail confidentiel consulté par Reuters, Amazon a informé l’un de ses vendeurs qu’il retirait sa fiche produit relative à une caméra car celle-ci ne portait pas les marques d’homologation requises, à la suite d’une plainte déposée par Sujatha Thammadi, responsable de l’enregistrement au sein du bureau des normes.

Thammadi n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Des centaines d’annonces étaient toujours en ligne jeudi.

Une caméra dôme sans fil Dahua était proposée sur Amazon à 779 roupies indiennes (8,10 dollars US) , après une remise de 70%. La marque populaire de Dahua, Imou, dispose quant à elle d’une page dédiée sur Amazon Inde — avec des vidéos promotionnelles, des catégories distinctes pour les caméras Wi-Fi d’intérieur et d’extérieur, ainsi qu’une section "Meilleures ventes".

L’une des sources a indiqué qu’Amazon avait décidé de supprimer la page de la marque.