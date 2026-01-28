Amazon et Chanel désignés pour représenter les créanciers de Saks dans sa faillite

Le géant du commerce électronique Amazon AMZN.O et les marques haut de gamme LVMH LVMH.PA et Chanel ont été nommés au nouveau comité des créanciers de Saks Global, ce qui leur donnera une voix plus forte dans la restructuration de la faillite du distributeur de luxe.

Le comité de 10 membres comprend également les sociétés de mode de luxe Ermenegildo Zegna NV et Kering Americas, le propriétaire Brookfield Properties Retail, un syndicat représentant les employés de Saks, un fournisseur de services logistiques et la Pension Benefit Guaranty Corporation. Le comité est la voix officielle de tous les créanciers de second rang, et pas seulement de ses propres membres, et ses frais de justice seront facturés à Saks pendant la procédure de faillite.

L'Office of the U.S. Trustee, qui joue le rôle de chien de garde du ministère américain de la justice en matière de faillite, a informé mardi le tribunal des faillites de Houston, qui supervise la procédure de faillite de Saks, de l'existence de ce nouveau comité.

Les vendeurs de marques de luxe joueront un rôle central dans la restructuration de Saks, même si les tribunaux des faillites américains considèrent généralement les dettes de Saks envers les vendeurs comme relativement peu prioritaires pour le remboursement. Comme Saks dépend de ces marques de luxe pour approvisionner ses magasins et fidéliser sa clientèle, la société a demandé l'autorisation d'effectuer 337,4 millions de dollars de paiements de rattrapage aux fournisseurs qu'elle juge "essentiels" à sa restructuration.

Saks doit 136 millions de dollars à Chanel, 60 millions de dollars à Kering, le fabricant de Gucci, et 26 millions de dollars à LVMH, la société mère de Louis Vuitton, selon les documents déposés au tribunal.

Saks a déposé son bilan le 13 janvier avec 3,4 milliards de dollars de dettes, après que sa fusion malheureuse avec Neiman Marcus a provoqué des manques de trésorerie qui ont empêché Saks de réapprovisionner ses magasins de manière fiable.

Amazon s'est déjà opposé au financement de la faillite de Saks, cherchant à protéger un investissement en capital de 475 millions de dollars et les revenus d'un accord de partenariat de commerce électronique "Saks on Amazon". La nomination d'Amazon au comité des créanciers pourrait lui donner plus de poids pour s'opposer à Saks dans les phases ultérieures de la faillite.

L'administrateur américain cherche généralement à nommer un comité de créanciers diversifié, capable de défendre les créanciers de rang inférieur, tels que les vendeurs, les propriétaires ou les particuliers, qui ne disposent pas des ressources ou de l'influence nécessaires pour se défendre efficacement dans le cadre d'une procédure de faillite complexe et de grande envergure.

Saks n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires mercredi.