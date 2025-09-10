Amazon développe des lunettes AR grand public pour rivaliser avec Meta, selon The Information

Amazon.com AMZN.O développe des lunettes de réalité augmentée (AR) pour les consommateurs, a rapporté mercredi The Information, citant deux personnes ayant connaissance des plans, une initiative qui mettrait la société en concurrence avec le propriétaire de Facebook, Meta META.O .

Les lunettes, dont le nom de code interne est "Jayhawk", comprendra des microphones, des haut-parleurs, une caméra et un écran couleur dans un œil, selon le rapport. Amazon prévoit de proposer le produit aux consommateurs à la fin de 2026 ou début 2027.

Amazon a refusé de répondre à une demande de commentaire de Reuters sur ce rapport.

Ce projet marquerait l'entrée d'Amazon sur le marché des lunettes AR grand public. L'entreprise a déjà travaillé sur des lunettes spécialisées pour les livreurs, selon un rapport exclusif de Reuters l'année dernière.

Ces lunettes fourniraient une navigation virage par virage sur un petit écran le long des itinéraires et à chaque arrêt, rapportait Reuters à l'époque.

Les deux modèles utilisent la même technologie d'affichage sous-jacente, selon The Information. La version grand public sera dotée d'un écran couleur et d'un design plus élégant et moins encombrant que le modèle destiné aux livreurs, selon The Information.

Les lunettes destinées aux livreurs pourraient être lancées dès le deuxième trimestre 2026, avec un plan de production initial d'environ 100 000 unités, selon le rapport.

Les lunettes AR grand public d'Amazon seraient en concurrence directe avec Meta Platforms, qui devrait dévoiler une nouvelle version de ses lunettes AR lors de sa conférence Connect la semaine prochaine, selon les médias.

Meta s'est associé à Oakley ESLX.PA d'EssilorLuxottica au début de l'année pour créer des lunettes intelligentes dotées d'IA, suite au succès de sa ligne Ray-Ban Meta, qui s'est vendue par millions depuis son lancement en 2023, ont rapporté les médias.