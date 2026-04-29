Amazon dépasse les prévisions dans le secteur du cloud grâce à une forte demande en matière d'IA, mais son action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 2, ajout des réactions des analystes aux paragraphes 5 et 6; mention de l'effectif dans le dernier paragraphe, modification du titre)

* Le chiffre d'affaires d'AWS augmente de 28 %, dépassant les estimations grâce aux dépenses des entreprises en matière d'IA

* Amazon investit massivement dans des partenariats en IA avec OpenAI et Anthropic

* Les ventes publicitaires ont augmenté de 24 % pour atteindre 17,2 milliards de dollars; les actions ont baissé après la clôture du marché

par Deborah Mary Sophia et Greg Bensinger

Amazon.com AMZN.O a annoncé mercredi une croissance de ses ventes de services cloud supérieure aux attentes de Wall Street, portée par de solides dépenses des entreprises qui continuent de consacrer d'énormes ressources à leurs efforts en matière d'intelligence artificielle.

Pourtant, l'action a reculé d'environ 3,7 % en séance prolongée après que la société a tablé sur un résultat d'exploitation compris entre 20 et 24 milliards de dollars pour le trimestre en cours, une fourchette baissière légèrement plus large que l'estimation médiane actuelle de 22,62 milliards de dollars, et après que la croissance des ventes de la division cloud de son rival Alphabet GOOGL.O ait dépassé celle de la société de Seattle.

Le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services (AWS) a bondi de 28 % pour atteindre 37,6 milliards de dollars au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes tablant sur une hausse de 25,1 % à 36,6 milliards de dollars, selon LSEG. Le chiffre d'affaires net global s'est élevé à 181,5 milliards de dollars.

Amazon, le plus grand fournisseur mondial de services cloud, a renforcé la confiance des investisseurs en renforçant son partenariat avec les deux plus grandes entreprises d'IA, OpenAI et Anthropic, à quelques jours d'intervalle. L'entreprise met tout en œuvre pour rassurer les investisseurs sur le fait que ses dépenses en infrastructure d'IA généreront des rendements à court terme.

« La forte reprise de la croissance des ventes d'AWS est le fait marquant », a déclaré Jesse Cohen, analyste senior chez Investing.com, ajoutant que les clients d'Amazon « adoptent pleinement les nouvelles charges de travail, en particulier dans le domaine de l'IA ».

Cependant, les actions d'Alphabet ont progressé de 6 % après la clôture du marché, après que la société a annoncé que les ventes de sa division Google Cloud avaient augmenté de 63 % pour atteindre 20 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations qui tablaient sur une hausse de 50 %.Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, a noté que pour AWS, « le taux de croissance nettement supérieur de Google Cloud pourrait constituer une légère déception ». Pour la période close le 31 mars, les dépenses d'investissement d'Amazon se sont élevées à 44,20 milliards de dollars, en hausse de plus de 76 % par rapport à la même période de l'année précédente, et au-dessus des estimations des analystes qui tablaient sur 41,40 milliards de dollars. En février, Amazon avait prévu environ 200 milliards de dollars de dépenses de ce type pour l'année, ce qui avait initialement choqué les investisseurs . Les quelque 600 milliards de dollars que les géants de la tech devraient investir dans l'IA cette année – une dépense historique qui a pesé sur les flux de trésorerie de ces entreprises – mettent à rude épreuve la patience des investisseurs , même si les entreprises affirment qu'il est nécessaire d'augmenter la capacité de calcul, la forte demande en IA dépassant l'offre.

Le directeur général Andy Jassy a déclaré dans sa lettre aux actionnaires ce mois-ci qu'une grande partie des dépenses de l'entreprise en 2026 serait rentabilisée en 2027 et 2028.

GRANDS PARTENARIATS DANS LE CLOUD Mardi, Amazon a mis à disposition tous les derniers modèles d'OpenAI ainsi que son agent de codage, Codex, sur AWS, tirant parti de l'assouplissement des relations entre le créateur de ChatGPT et son rival dans le cloud, Microsoft

MSFT.O . La semaine dernière, Amazon a conclu un accord pour investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic , tandis que le créateur de Claude s'est engagé à dépenser plus de 100 milliards de dollars sur AWS au cours des 10 prochaines années. Ces annonces, associées à la révélation en début de mois que les services d'IA d'AWS généraient plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé, ont contribué à faire grimper le cours de l'action Amazon d'environ 14 % depuis le début de l'année, la plaçant parmi les plus performantes du groupe des « Magnificent 7 », qui regroupe les méga-capitalisations technologiques.

Amazon prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours compris entre 194 et 199 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 188,9 milliards de dollars, selon LSEG. Ce chiffre tient compte d'un léger effet négatif lié à des taux de change défavorables.

Dans son activité de vente au détail, Amazon a investi dans l'extension de la livraison le jour même à davantage de villes et de petites agglomérations, et s'est davantage concentré sur la livraison de produits alimentaires afin de mieux concurrencer les chaînes de supermarchés telles que Walmart WMT.N et Kroger

KR.N .

Les ventes publicitaires, un secteur en forte croissance pour Amazon, ont bondi de 24 % en glissement annuel pour atteindre 17,2 milliards de dollars. L'entreprise a placé des publicités un peu partout où cela était possible, y compris dans les paniers d'achat de produits alimentaires et dans les contenus Prime Video.

Amazon a procédé à des suppressions d'emplois au sein de son siège social, dont 16 000 en janvier, touchant un large éventail de postes. Cependant, ses effectifs totaux n'ont diminué que de 1 000 personnes par rapport à la fin de l'année dernière.