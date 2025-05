Amazon: BPA accru de 62% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - Amazon a dévoilé jeudi soir un bénéfice net de 17,1 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de 2025, soit un BPA de 1,59 dollar contre 0,98 dollar un an auparavant, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation en hausse de 20% à 18,4 milliards.



Les revenus du géant technologique ont augmenté de 9% à 155,7 milliards (+10% hors effets de changes), portés à la fois par le commerce en ligne (+8% en Amérique du Nord, +5% à l'international) et par Amazon Web Services (+17%).



'Nous sommes satisfaits du début d'année, en particulier de notre rythme d'innovation et de nos progrès dans l'amélioration continue de l'expérience client', juge son CEO Andy Jassy, citant entre autres l'IA Alexa+ et les nouvelles puces Trainium2.



Pour le deuxième trimestre 2025, Amazon anticipe un bénéfice d'exploitation entre 13 et 17,5 milliards de dollars (après 14,7 milliards un an auparavant) et des revenus entre 159 et 164 milliards, en croissance de 7 à 11% en comparaison annuelle.





Valeurs associées AMAZON.COM 190,2000 USD NASDAQ +3,13%