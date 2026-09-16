Amazon augmente le salaire horaire minimum de 1 dollar, le portant à 20 dollars, pour ses employés opérationnels aux États-Unis

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(Ajout d'informations complémentaires au point 4)

Amazon.com AMZN.O augmente de 1 dollar le salaire horaire minimum de ses employés à temps plein éligibles travaillant dans ses centres d’exploitation aux États-Unis, le portant ainsi à 20 dollars, a annoncé mercredi le géant du commerce en ligne et du cloud.

Voici plus de détails:

* L'entreprise aégalement dévoilé un nouvel avantage, "Day 1 Financial", qui offre aux employés éligibles et à leurs familles un accès à vie à des services bancaires à bas coût par l'intermédiaire de la First Tech Federal Credit Union.

* Amazon propose déjà des avantages tels qu’une couverture santé à partir de seulement 5 dollars par semaine, un abonnement Prime gratuit et des programmes de formation prépayés.

* La rémunération totale moyenne dépassera désormais 32 dollars de l’heure, en incluant la valeur de son ensemble d’avantages sociaux,a précisé l’entreprise.

* Le salaire horaire des employés américains de Walmart

WMT.O commence à 14 dollars, tandis que Target TGT.N propose un salaire horaire minimum de 15 dollars, selon leurs sites web. L’année dernière, Costco COST.O a relevé son salaire minimum pour les employés débutants à 20 dollars de l’heure, selon son rapport annuel.