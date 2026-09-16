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Amazon augmente le salaire horaire minimum de 1 dollar, le portant à 20 dollars, pour ses employés opérationnels aux États-Unis
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 15:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O a annoncé mercredi qu’elle augmentait de 1 dollar le salaire horaire de ses employés opérationnels éligibles à temps plein aux États-Unis, portant ainsi le nouveau salaire minimum à 20 dollars de l’heure.

Voici plus de détails:

* Le géant du commerce en ligne et du cloud aégalement dévoilé un nouvel avantage appelé “Day 1 Financial”, qui offre aux employés éligibles et à leurs familles un accès à vie à des services bancaires à bas coût via First Tech Federal Credit Union.

* Amazon a précisé que ces nouvelles offres s’ajoutent aux avantages sociaux existants de l’entreprise, tels qu’une couverture santé à partir de seulement 5 dollars par semaine, un abonnement Prime gratuit et des programmes de formation prépayés.

* Amazon a précisé qu’en tenant compte de la valeur de son ensemble d’avantages sociaux, la rémunération totale moyenne des employés éligibles occupant des postes opérationnels clés à temps plein dépassera 32 dollars de l’heure.

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