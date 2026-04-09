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Amazon augmente de 12 MdsUSD ses investissements dans les centres de données du Mississippi
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 20:26

Amazon renforce ses investissements dans le Mississippi avec une nouvelle enveloppe de 12 milliards de dollars, alors que le groupe prévoit 200 milliards de dollars de capex dans les data centers à l'échelle mondiale en 2026.

Amazon a annoncé une nouvelle expansion de 12 milliards de dollars dans le Mississippi pour développer ses centres de données, portant à 25 milliards de dollars le montant total de ses investissements dans l'État américain. L'ensemble des opérations de data centers du groupe dans le Mississippi doit créer 2 000 emplois qualifiés selon la société.

Cette nouvelle phase comprend 11 milliards de dollars supplémentaires dans le comté de Madison et 1 milliard de dollars dans le comté de Hinds pour reconvertir une ancienne usine Delphi. Elle s'ajoute à un premier investissement de 10 milliards de dollars annoncé en janvier 2024 dans le comté de Madison, ainsi qu'à un engagement de 3 milliards de dollars dévoilé en novembre 2025 pour un nouveau campus à Warren County, près de Vicksburg.

Pour rappel, Amazon a indiqué le 5 février, lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2025, qu'il prévoyait d'investir environ 200 milliards de dollars en capex en 2026 à l'échelle du groupe. La direction a précisé lors de la conférence téléphonique que ces dépenses seraient majoritairement orientées vers AWS, dans un contexte de forte demande pour les infrastructures liées à l'intelligence artificielle.

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