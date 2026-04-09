Amazon augmente de 12 MdsUSD ses investissements dans les centres de données du Mississippi
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 20:26
Amazon a annoncé une nouvelle expansion de 12 milliards de dollars dans le Mississippi pour développer ses centres de données, portant à 25 milliards de dollars le montant total de ses investissements dans l'État américain. L'ensemble des opérations de data centers du groupe dans le Mississippi doit créer 2 000 emplois qualifiés selon la société.
Cette nouvelle phase comprend 11 milliards de dollars supplémentaires dans le comté de Madison et 1 milliard de dollars dans le comté de Hinds pour reconvertir une ancienne usine Delphi. Elle s'ajoute à un premier investissement de 10 milliards de dollars annoncé en janvier 2024 dans le comté de Madison, ainsi qu'à un engagement de 3 milliards de dollars dévoilé en novembre 2025 pour un nouveau campus à Warren County, près de Vicksburg.
Pour rappel, Amazon a indiqué le 5 février, lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2025, qu'il prévoyait d'investir environ 200 milliards de dollars en capex en 2026 à l'échelle du groupe. La direction a précisé lors de la conférence téléphonique que ces dépenses seraient majoritairement orientées vers AWS, dans un contexte de forte demande pour les infrastructures liées à l'intelligence artificielle.
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