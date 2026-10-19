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Amazon affirme que ses puces d'IA seront compatibles avec le langage de programmation le plus populaire, lançant ainsi un défi à Nvidia
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 15:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

Amazon.com AMZN.O lance un nouvel outil permettant à ses puces d'IA sur mesure d’exécuter du code écrit dans le langage de programmation IA le plus populaire sans aucune modification, dans le but de réduire l’avantage qui sous-tend la domination de Nvidia NVDA.O sur le marché du calcul IA.

Selon la division Annapurna Labs d'Amazon, spécialisée dans les puces, TorchNeuron permet aux développeurs d'exécuter du code écrit dans un langage appelé PyTorch sur les puces d'IA Trainium d'Amazon, grâce à une simple modification de configuration et sans qu'il soit nécessaire de réécrire le code.

Amazon, qui prévoit d’annoncer ce logiciel lors d’une conférence des développeurs dans la Silicon Valley lundi, a indiqué que celui-ci serait mis à la disposition du public sous forme d’offre gratuite et open source.

PyTorch, le framework open source géré par Meta META.O , est utilisé par la plupart des développeurs en IA. Nvidia a consacré plus d’une décennie à son outil logiciel appelé Cuda, qui permet au code PyTorch de fonctionner correctement sur les puces Nvidia.

D'autres acteurs du cloud computing, tels que Google

GOOGL.O , qui dispose également de ses propres puces d'IA sur mesure, s'efforcent également de détourner les développeurs de Nvidia en proposant de meilleurs outils PyTorch .

Colin Brace, vice-président chargé des logiciels chez Annapurna Labs, a déclaré que cette initiative visait à réduire le nombre d’étapes que les développeurs d’IA doivent suivre pour tester les puces développées en interne par Amazon.

“Il s’agit de répondre aux besoins des clients là où ils en sont,” a-t-il déclaré à Reuters lors d’une interview.

Brace a précisé que plus de 30 premiers clients — issus des domaines de la robotique, des modèles mondiaux et de l’IA vocale — utilisaient déjà ce nouveau logiciel, et que le passage aux puces d’Amazon pouvait se traduire par d’importantes économies.

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