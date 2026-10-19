Amazon affirme que ses puces d'IA fonctionneront avec le langage de programmation IA le plus populaire, défiant ainsi Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de « actions » au paragraphe 2)

par Stephen Nellis

Amazon.com AMZN.O lance un nouvel outil permettant à ses puces IA personnalisées d'exécuter sans modification du code écrit dans le langage de programmation IA le plus populaire, cherchant ainsi à éroder l'avantage qui sous-tend la domination de Nvidia NVDA.O sur le marché du calcul IA.

L'action de la société a progressé de 5 % en début de séance, Morgan Stanley ayant désigné Amazon comme « coup de cœur ».

TorchNeuron permet aux développeurs d'exécuter du code écrit dans un langage appelé PyTorch sur les puces d'IA Trainium d'Amazon grâce à une simple modification de configuration, sans qu'aucune réécriture ne soit nécessaire, selon la division Annapurna Labs d'Amazon spécialisée dans les puces.

Amazon, qui prévoit d’annoncer ce logiciel lundi lors d’une conférence de développeurs dans la Silicon Valley, a indiqué que celui-ci serait mis à la disposition du public sous forme d’offre gratuite et open source.

PyTorch, le framework open source géré par Meta META.O , est utilisé par la plupart des développeurs en IA. Nvidia a consacré plus d’une décennie à son outil logiciel appelé Cuda, qui permet au code PyTorch de fonctionner correctement sur les puces Nvidia.

D’autres acteurs du cloud computing, tels que Google

GOOGL.O , qui dispose également de ses propres puces d’IA sur mesure, s’efforcent eux aussi de détourner les développeurs de Nvidia grâce à de meilleurs outils PyTorch .

Colin Brace, vice-président chargé des logiciels chez Annapurna Labs, a déclaré que cette initiative visait à réduire le nombre d’étapes que les développeurs d’IA doivent suivre pour tester les puces développées en interne par Amazon.

"Il s’agit de répondre aux besoins des clients là où ils en sont", a-t-il déclaré à Reuters lors d’un entretien.

M. Brace a précisé que plus de 30 clients pionniers — issus des domaines de la robotique, des modèles mondiaux et de l’IA vocale — utilisaient déjà ce nouveau logiciel, et que le passage aux puces d’Amazon pouvait se traduire par d’importantes économies.