Amazon a investi 5 milliards d'euros en 2024 en France

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Amazon a annoncé avoir investi 5 milliards d'euros en France en 2024, portant à plus de 30 milliards sa contribution depuis 2010, a révélé le géant américain du commerce en ligne vendredi sur son site.

L'entreprise avait dévoilé en mai à l'occasion du sommet Choose France 2025 un plan d'investissement de plus de 300 millions d'euros sur le territoire national avec à la clef la création de plus de 1.500 emplois en CDI.

Celui-ci comprend notamment le projet d'un nouveau centre de distribution à Illiers-Combray (Eure-et-Loir).

Alors que certains acteurs extra-européens de la vente en ligne (Temu, Shein, AliExpress, etc.) sont régulièrement accusés de ne pas suffisamment investir en France ni d'y créer des emplois, Amazon a insisté vendredi sur sa contribution fiscale.

Cette dernière s'élève à plus de 2,6 milliards d'euros en France en 2024 dont plus de 900 millions d'euros d'impôts directs (impôt sur les sociétés, cotisations patronales, impôts locaux, etc.), plaçant le logisticien parmi "les 50 premiers contributeurs fiscaux du pays".

La multinationale y emploie désormais plus de 25.000 personnes en CDI sur plus de 35 sites logistiques et bureaux. Elle a réalisé en France un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros.