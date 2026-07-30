AMA CORP PLC : Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2026

Croissance des commandes au 2ème trimestre 2026
AMA CORPORATION PLC (« AMA », ISIN GB00BNKGC51, mnémonique ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, annonce son chiffre d'affaires consolidé non audité du 2ème trimestre 2026. Les résultats consolidés du 1er semestre 2026 seront publiés le 30 octobre 2026.
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