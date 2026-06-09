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AlzeCure Pharma explose grâce à un accord avec Eli Lilly
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 13:53

AlzeCure Pharma explose de 240% à Stockholm, à 4,7 SEK environ, à la suite de l'annonce d'un accord de collaboration et de licence conclu avec Eli Lilly concernant les droits mondiaux de son projet Alzstatin ACD680 dans la maladie d'Alzheimer.

La société suédoise recevra un paiement initial de 10 MUSD, des jalons de développement et commerciaux, ainsi que des redevances "à un seul chiffre moyen" sur les ventes. La valeur totale de l'accord, hors paiements de redevances, peut dépasser 1 MdUSD.

L'alzstatine ACD680 est un modulateur de gamma-sécrétase qui vise à réduire la production de la protéine amyloïde-bêta A?42, qui constitue les éléments constitutifs des plaques amyloïdes présentes dans le cerveau des patients atteints d'Alzheimer.

De plus, l'ACD680 est conçu pour augmenter la production de protéines A? plus courtes et bénignes, A?37 et A?38, ce qui pourrait réduire l'agrégation d'A?42 et, ainsi, diminuer également l'accumulation de plaques nocives dans le cerveau.

"À long terme, ces composés pourraient également servir de traitement préventif pour prévenir le développement de la maladie d'Alzheimer", explique son CEO Martin Jönsson, pour qui l'accord avec Lilly constitue donc une étape importante pour AlzeCure et Alzstatin.

La transaction est soumise aux conditions de finalisation habituelles, y compris l'approbation par les autorités suédoises en vertu des réglementations sur l'investissement direct étranger. Eli Lilly n'a pas encore communiqué au sujet de ce partenariat.

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