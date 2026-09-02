Altria poursuit la FDA américaine, selon des documents judiciaires

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Altria MO.N , le fabricant des cigarettes Marlboro, a intenté mercredi une action en justice contre l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), selon des documents judiciaires.

Une copie de la plainte déposée devant le tribunal fédéral de Lubbock, au Texas, n'était pas immédiatement disponible.