Altria en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action d'Altria MO.N , fabricant de Marlboro, progresse d'environ 2% à 74,02 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, les clients se tournant de plus en plus vers ses marques de cigarettes moins chères face à la montée des pressions inflationnistes

** Elle table désormais sur un bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 5,66 et 5,74 dollars, contre une fourchette précédente de 5,61 à 5,72 dollars

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,52 dollar au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,51 dollar – données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires net trimestriel de 6,13 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 5,31 milliards de dollars

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action MO a progressé d'environ 27% depuis le début de l'année