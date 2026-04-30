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Altria dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la date)

Altria MO.N , le fabricant des Marlboro, a dépassé jeudi les attentes de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, grâce à la hausse des prix et à la maîtrise des coûts qui ont permis de compenser la baisse des volumes de cigarettes et une concurrence accrue sur le marché des produits nicotiniques.

Le bénéfice par action ajusté de 1,32 dollar pour le trimestre a dépassé les estimations de 1,25 dollar, selon les données compilées par LSEG.

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