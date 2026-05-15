Altice France prolonge les négociations sur ses actifs avec Bouygues Telecom, Free et Orange
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 08:24
Initialement prévue jusqu'au 15 mai 2026, la période d'exclusivité a donc été étendue afin de permettre la poursuite des discussions entre les différentes parties, qualifiées de "constructives".
Altice France précise toutefois qu'aucun accord définitif n'a été conclu à ce stade et qu'il n'existe aucune garantie quant à l'issue des négociations.
Le 17 avril dernier, les trois opérateurs avaient indiqué avoir remis une nouvelle offre valorisant les actifs concernés sur la base d'une valeur d'entreprise totale de 20,35 milliards d'euros.
Valeurs associées
|51,6400 EUR
|Euronext Paris
|-0,15%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge vendredi, rattrapées par la peur de l'inflation en raison de la hausse des prix du pétrole provoquées par le blocage persistant du détroit d'Ormuz. Vers 7H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris cédait 0,78%, Londres ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse vendredi à l'ouverture, le rallye des valeurs technologiques de la veille cédant la place aux craintes inflationnistes, ce qui se traduit par une flambée des rendements obligataires, ... Lire la suite
-
Rachat de SFR: les négociations exclusives avec Bouygues Telecom, Iliad et Orange prolongées jusqu'au 5 juin
Altice France, maison mère de SFR, a prolongé jusqu'au 5 juin la période de négociations exclusives accordée à Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange pour la cession de son opérateur, ont annoncé vendredi ces entreprises dans un communiqué commun. Devant initialement ... Lire la suite
-
Donald Trump s'est envolé vendredi de Pékin après avoir, selon ses dires, décroché des accords commerciaux "fantastiques" et une offre d'aide chinoise pour débloquer le détroit d'Ormuz lors d'un sommet destiné à contenir les tensions bilatérales et internationales. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|107,49
|+0,84%
|2,15
|+29,52%
|8 043,31
|-0,48%
|139,05
|-8,46%
|45,84
|-0,74%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer