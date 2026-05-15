 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Altice France prolonge les négociations sur ses actifs avec Bouygues Telecom, Free et Orange
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 08:24

Le groupe Altice France a annoncé la prolongation, jusqu'au 5 juin 2026, de la période d'exclusivité accordée au consortium formé par Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange dans le cadre des discussions portant sur certains de ses actifs.

Initialement prévue jusqu'au 15 mai 2026, la période d'exclusivité a donc été étendue afin de permettre la poursuite des discussions entre les différentes parties, qualifiées de "constructives".

Altice France précise toutefois qu'aucun accord définitif n'a été conclu à ce stade et qu'il n'existe aucune garantie quant à l'issue des négociations.

Le 17 avril dernier, les trois opérateurs avaient indiqué avoir remis une nouvelle offre valorisant les actifs concernés sur la base d'une valeur d'entreprise totale de 20,35 milliards d'euros.

Valeurs associées

BOUYGUES
51,6400 EUR Euronext Paris -0,15%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,49 +0,84%
INNATE PHARMA
2,15 +29,52%
CAC 40
8 043,31 -0,48%
SOITEC
139,05 -8,46%
NANOBIOTIX
45,84 -0,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank