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Altice étend au 5 juin la période d'exclusivité accordée à Bouygues, Iliad et Orange
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 08:19

Altice France a étendu au 5 juin la période d'exclusivité accordée à Bouygues Telecom BOUY.PA , Iliad, maison-mère de Free, et Orange ORAN.PA , dans le cadre des négociations pour l'acquisition de SFR, ont déclaré vendredi les parties prenantes dans un communiqué conjoint.

"Les parties poursuivent leurs discussions constructives et, dans ce contexte, Altice France a accepté de prolonger la période d'exclusivité", selon le communiqué.

Bouygues Telecom, Iliad et Orange ont lancé il y a un mois une nouvelle offre pour une partie des actifs d'Altice France, dont SFR, valorisant le deuxième opérateur de télécommunications du pays à 20,35 milliards d'euros.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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