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Rachat de SFR: les négociations exclusives avec Bouygues Telecom, Iliad et Orange prolongées jusqu'au 5 juin
information fournie par AFP 15/05/2026 à 09:03

L'accord officialisé en avril prévoit une répartition de la valeur de la plupart des actifs de SFR entre Bouygues Telecom, Iliad et Orange ( AFP / LOIC VENANCE )

L'accord officialisé en avril prévoit une répartition de la valeur de la plupart des actifs de SFR entre Bouygues Telecom, Iliad et Orange ( AFP / LOIC VENANCE )

Altice France, maison mère de SFR, a prolongé jusqu'au 5 juin la période de négociations exclusives accordée à Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange pour la cession de son opérateur, ont annoncé vendredi ces entreprises dans un communiqué commun.

Devant initialement s'achever au plus tard ce vendredi, ces discussions portent sur l'offre de rachat à 20,35 milliards d'euros présentée le 17 avril par les concurrents de SFR qui, si elle aboutit, verrait le marché français passer de quatre à trois grands opérateurs.

"Les parties poursuivent leurs discussions constructives", ont précisé les groupes dans leur communiqué, avertissant toutefois qu'"à ce stade, il n'y a aucune certitude que ces discussions aboutiront à un accord".

L'accord officialisé en avril prévoit une répartition de la valeur de la plupart des actifs de SFR entre les trois acheteurs à hauteur de 42% pour Bouygues Telecom, 31% pour Iliad, et 27% pour Orange.

"C'est une opération complexe, très longue, qui nécessite qu'on rentre dans un niveau de détails important avec des négociations qui, comme toujours dans ce type de transaction, sont évidemment des négociations où chaque partie fait durement valoir ses droits", avait souligné le 7 mai Stéphane Stoll, directeur général adjoint et directeur financier du groupe Bouygues, lors de la présentation des résultats trimestriels de l'entreprise.

"Comme c'est usuel dans ce type de transaction, le diable est dans les détails et donc (cela) nécessite de discuter pied à pied sur tout un ensemble de sujets qui concernent en particulier les garanties données par le vendeur", avait-il insisté, alors que des rumeurs de presse faisaient déjà état d'un possible report de la date butoir pour laisser le temps aux négociateurs de finaliser la transaction.

En cas d'accord, les opérateurs devront encore le faire notamment valider par les autorités de la concurrence.

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