ALTHEORA - Calendrier financier 2026

Le Groupe ALTHEORA, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), publie son agenda financier 2026.
Chiffre d’affaires 2025 28 janvier 2026
Résultats annuels 2025 21 avril 2026
Rapport Financier Annuel 2025 30 avril 2026
Chiffre d’affaires du 1er semestre et résultats semestriels 2026 24 septembre 2026
Forum investisseurs Lyon Pôle Bourse 29 septembre 2026
Rapport Financier Semestriel 2026 14 octobre 2026
Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer